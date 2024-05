Reuniones en Estados Unidos

Días atrás se daba la noticia de que los partidos tradicionales de derecha, se reunieron en Estados Unidos, en dicha reunión, se hubiera tratado, la urgencia de “encontrar” la candidatura única de la oposición, este aspecto seria la condición necesaria para poder ganar las elecciones y poder derrocar al MAS.

Sin embargo, se debe tener en cuenta que, el país del norte, está muy preocupado por el “avance” económico, social y sobre todo político de Rusia y China en Sudamérica, no es coincidencia la declaración de la jefa del comando sur del ejercito norteamericano, que indica que cada vez mas personas latinas escuchan y leen medios de comunicaciones rusas y chinas y peor aún, las ventajas económicas y financieras que ofrecen estos países en cuanto a la industrialización del litio.

En este aspecto, la corriente libertaria, encabezada por Milei, es una alternativa para que el gobierno norteamericano vuelva a dominar a América latina, sometiéndola a sus condicionamientos políticos, pero sobre todo económicos; tal y como sucede con el presidente argentino que, sin importarle, rompe todo tratado con China (respecto a la industrialización del litio), aunque esto signifique afectar las exportaciones argentinas de otros productos al gigante asiático.

En este sentido, a Estados Unidos no le conviene “arriesgar” las siguientes elecciones bolivianas, con los eternos candidatos, que durante 15 años no lograron convencer a la ciudadanía el quitar el voto al MAS, ni siquiera pudieron mantenerse en el poder después del golpe de Estado de 2019.

Cuando se habla del candidato único, se refieren básicamente, a un líder joven, en lo posible profesional, pero sobre todo que pueda canalizar los votos de los viejos políticos opositores y también cautive el voto de los jóvenes de la clase media y clase alta, que ven con curiosidad la ideología de los libertarios. En el caso argentino, apoyado por las redes sociales los libertarios se muestran como una ideología nueva y engañaron a su población indicando que los socialistas y comunistas gobiernan en América latina desde hace 100 años.

En este sentido varios políticos tradicionales de la derecha nacional, no tardaron en rechazar dicha reunión y en exponer su desacuerdo por una candidatura única, ya que de darse esto, significaría la jubilación política de estos viejos opositores y quitarles los privilegios de seguir viviendo de la política.

Es seguro que esta fue la primera reunión, ya vendrán otras reuniones conforme se acerque las elecciones, si ellas no se vuelven a realizar en territorio yanqui, se realizarán en casa de embajadores y hasta en la embajada que se ubica en la av. Arce; sin embargo, la ciudadanía deberá tomar conciencia que los patrocinadores de dicha reunieron (Estados Unidos) no lo hace porque amen y quieran a Bolivia o a su gente, lo hacen y lo harán porque quieren nuestro litio y todos nuestros recursos naturales.

No debemos dejarnos engatusar con las argucias de los libertarios que trataran de posesionarse como una ideología nueva en Bolivia, la ciudadanía debemos recordarles que los libertarios cuando fueron gobierno nos trajeron la capitalización, relocalización que ocasionaron pobreza, desocupación, inflación y sobre todo el saqueo de nuestros recursos naturales.