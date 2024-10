¿Robar el alma a los pueblos del oriente?

Para Gustavo Pinto, el habla camba son vocablos que identifican y diferencian lingüísticamente, a una comunidad cultural. “Es en el habla popular cruceña, como elemento de la cultural camba, donde todavía se expresa el “espíritu o carácter nacional del camba” en el Oriente boliviano”. Por su parte, Mario E. Roca resalta que en Santa Cruz se ha creado una identidad a partir de un lenguaje particular que se denomina dialecto camba. Si queremos mantener nuestra forma de hablar, debemos promoverla mediante políticas públicas”, mientras que Alcides Parejas marca la diferencia entre la sustancia que debería permanecer en el habla camba, dejando abierta la posibilidad de prescindir de elementos que él considera meros accesorios.

Si bien en los colegios muchas veces no existen iniciativas de incentivar el hablar cruceño, y menos aún, diversos presentadores de noticias o periodistas en general, parece que se avergüenzan del uso del “voseo”, no debemos olvidar que este modo de platicar no se aprende sólo en la escuela o viendo la televisión, también lo es en el hogar, en el barrio, y algo muy importante, se necesitan políticas públicas que impulsen esta sana intención.