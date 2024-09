Romper otro yugo

Vivimos un final de ciclo. Donde lo que conocíamos no se acaba de morir, y lo que viene, lo nuevo, no se anima a nacer. Es como un parto, incierto, confuso, angustiante. Pero en definitiva estamos viviendo el pataleo de una cosa que termina y el comienzo de algo nuevo.

Gran parte de Bolivia está ya, desde hace años, refugiada en Santa Cruz. Y la que no está, mira con esperanza a Santa Cruz. Por eso, no se trata de si es fácil o difícil ser boliviano siendo cruceño. La cuestión es otra. En este siglo XXI la bolivianidad se está redefiniendo en Santa Cruz. Y Santa Cruz no solo que es parte de Bolivia, sino que Santa Cruz es la nueva Bolivia.

Bolivia no es enemiga de Santa Cruz. Quienes la agreden permanentemente para aislarla y enfrentarla al resto del país son otros. El enemigo no es el colla. La mejor respuesta de Santa Cruz contra el asedio permanente de sus enemigos es no reaccionar contra "Bolivia" (que es justamente lo que quieren esos enemigos). La mejor respuesta de Santa Cruz es abrazar Bolivia, liderarla. Porque, autonomía, federalismo, o como quiera llamársele a la autodeterminación cruceña, vendrá de construir poder político nacional. No de la declamación de las virtudes del modelo cruceño al opresor, o peor, del lloriqueo y la súplica.