Santa Cruz en su hora crucial

El departamento de Santa Cruz nació con una impronta rebelde y con el alma libre. Eso no ha cambiado, muy a pesar de los diversos gobernantes del miope centralismo de Bolivia. Santa Cruz es lo que es por su propio esfuerzo, porque nadie logró doblegar a sus habitantes. Desde su emancipación hasta la primera mitad del Siglo XX, este pueblo fue postergado de manera vergonzosa. Mientras en el resto del país había vinculación caminera ni servicios, se veía a Santa Cruz como una aldea y no había afán gubernamental para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Esa condición es motivo de orgullo y tiene que ver con el modo de vida de los cruceños (los nacidos y los no nacidos en este departamento): gente emprendedora, gente creativa para resolver los problemas. No por nada, es la región que atrae a bolivianos y extranjeros, con un alto índice de inmigración. Es dónde más se tributa y de donde sale el mayor aporte al Producto Interno Bruto, así como las exportaciones. Es un departamento donde sus habitantes aman profundamente a su tierra.

El gran déficit de Santa Cruz es la falta de liderazgos políticos que graviten a escala nacional, desde la perspectiva del cruceño: es decir, líderes que no se embriaguen con el poder y olviden sus raíces. Tampoco se necesitan liderazgos que, en un afán personal o sectario de poder, traicionen los valores y las demandas de su pueblo para conseguir prebendas o favores a cambio. También son innecesarios los bravucones, que ganan apoyo a fuerza de discursos explosivos, pero que no plantean caminos a seguir ni soluciones. Esta tierra necesita conductores con mirada grande y estadista; hombres y mujeres que proyecten, que planifiquen y que engrandezcan.

Los cruceños estamos orgullosos de serlo, pero que eso no nuble la visión. Éste es un momento crucial. Los que miran a Santa Cruz con ambiciones personales y sectarias buscan doblegarla. Eso no es nuevo, pero las estrategias están renovadas. Cuando Santa Cruz muestra que es capaz de unirse para hacer escuchar su voz, aparecen voces para dividir esa cohesión, regalos y hasta afanes de dialogar y escuchar a los sectores que mantuvieron postergados todo el tiempo, como los empresarios. La región debe ser atendida e incluida en el radar de los gobernantes. Lo que no estará bien es que se pretenda manipular, presentando una visión sesgada o pretendiendo imponer un modelo que no respete la forma de ser de los cruceños.