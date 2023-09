Santa Cruz y los jóvenes

Este 24 de septiembre de 2023 no promete ser distinto. ¿Qué tendría que pasar para que se materialicen esos arranques amorosos y llenos de buenos deseos? Tal vez, quien sabe, llevar la cuenta de esa lista de deseos, tiqueando los atendidos y los que van engrosando el apartado de los pendientes. Hagamos el ejercicio. Seguro nos sorprenderemos con el largo inventario de las promesas y los compromisos incumplidos. Entre otros, me atrevo a asegurar, el de atender las necesidades y aspiraciones de los jóvenes.

Voy a concentrarme aquí en los jóvenes, consciente de que hay muchísimos otros temas y demandas tan importantes como el que le plantea a Santa Cruz su población más joven. No es una elección hecha al azar. La hago pensando no solo en el dato oficial que señala que al menos 60 por ciento de la población cruceña está conformada por jóvenes, sino también en ese otro dato que no deja de incomodarme, por la realidad que expone: cada año, más de 30 mil bachilleres cruceños no tienen chance de entrar a una de las 30 universidades contabilizadas en el área metropolitana de Santa Cruz.