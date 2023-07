Se politiza la industria del gas natural en Brasil

Quiero empezar recordando a los lectores que el gas natural es el energético imprescindible hacia la tan ansiada transición energética y la descarbonización del planeta. No existe transición energética sin dar mayor protagonismo al gas natural.

Es el energético fósil más limpio, abundante y competitivo para respaldar energías renovables (hídrica, solar y eólica) y además reemplazar a los mucho más contaminantes carbón y combustibles derivados del petróleo para generar energía eléctrica. Adicionalmente, es el energético esencial para mover la industria (calderos, hornos, etc.) y también para uso en transporte marítimo y terrestre y, por supuesto, en usos comerciales y domiciliarios. No olvidemos su vital importancia como materia prima en la industria petroquímica.

Brasil tiene una matriz eléctrica muy basada en generación hídrica. Cuando no llueve, se requiere de un fuerte respaldo que viene y vendrá de generación con gas natural. A esto debemos sumar que el sector privado está realizando importantes inversiones en energías solar y eólica que también requieren respaldo. Este gas natural de respaldo para generación eléctrica se lo requiere principalmente cuando no llueve y gran parte de la solución se está dando y dará a través de suministro de terminales de gas natural licuado (GNL) importado, instaladas en las costas. Es lo que se denomina gas flexible.

Empero, la problemática central en Brasil no radica solo en el suministro de gas flexible sino también en el suministro de gas firme. Es decir, aquella demanda constante de la industria (cerámica, vidriera, química, petroquímica, cementera, etc.) que puede ser considera firme. En menor escala también es demanda firme los usos: comercial, vehicular y doméstico.



La industria en Brasil es la que más ha impulsado el nuevo mercado de gas natural para que se introduzca competencia y se bajen precios. La industria reclama este gas firme para producir y competir contra las importaciones y fomentar exportaciones. El gas flexible de GNL no tiene esa característica de gas competitivo porque se lo debe traer de muy lejos.