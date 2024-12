¿Se salvará Goni Sánchez?

El tribunal supremo de justicia ha condenado (en rebeldía) al expresidente Goni Sánchez de Lozada a sufrir la pena privativa de libertad de seis años y a otros imputados dentro del caso conocido como “petrocontratos”, porque unos contratos con empresas extranjeras no fueron homologados por el excongreso nacional. Al margen de los 20 años que ha durado este juicio y haberlo realizado en rebeldía, el caso puede caerse porque Goni Sánchez se encuentra imposibilitado (no existe un tribunal ordinario superior) de hacer uso del derecho fundamental a la impugnación del fallo condenatorio.

El sistema interamericano tiene advertido que, en estos casos, el juicio sea conocido por una sala del tribunal supremo y el resto conozca y resuelva el recurso en contra de esa sentencia. El artículo 8.2h de la Convención Americana y los estándares internacionales de derechos humanos, deben ser observados para asegurar la garantía del derecho a recurrir el fallo ante un tribunal superior (Caso Arboleda Gómez Vs. Colombia, sentencia 3 de junio de 2024, párrs 70-78).

La Corte IDH reconoce tres enfoques jurídicos para salvar estos casos: (i) enjuiciamiento por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema en primera instancia y luego el Pleno de la misma revisa el recurso; (ii) una Sala de la Corte Suprema juzgando en primera instancia y otra Sala, con una composición diferente, resolviendo el recurso; y (iii) una Sala con un número específico de miembros que juzga en primera instancia y otra Sala con un mayor número de jueces, que no participaron en la primera instancia, resuelve el recurso. Y concluye que se trata de una garantía básica prevista en la Convención Americana y que aplica a todas las personas y procesos.

La acción de tutela que se pueda interponer no cumple con los requisitos de una apelación, ya que la misma aplica sobre supuestos limitados. Por su parte, la acción de revisión posee un carácter extraordinario, la misma solo procede cuando la sentencia ya se encuentra firme y para ser presentada debe encuadrar dentro de alguna de las causales específicas de la lista cerrada que la norma establece. Lo anterior hace que la acción de revisión no pueda entenderse como examen comprensivo de la totalidad de las cuestiones debatidas y analizadas por el tribunal que emitió la sentencia condenatoria.

La Corte IDH ha reiterado que el Estado debe proporcionar un recurso judicial que no se reduzca a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir a los tribunales, sino que incluye la obligación de adoptar medidas positivas para garantizar que los recursos que proporciona a través del sistema judicial sean “verdaderamente efectivos para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos y para proporcionar una reparación”. Y advierte que no basta con que existan formalmente algunos recursos, sino que, para que estos puedan considerarse efectivos, deben poder dar resultados a efectos de resolver las posibles violaciones de los derechos humanos contemplados en la Convención Americana.