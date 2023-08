Sentencia SCP 0060/2023 ¿Con acelerador a fondo a senadores y diputados?

Surge hasta aquí, cómo potenciar el proceso de preselección y elección de magistrados, sí el Tribunal Constitucional no consideró que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tiene tres meses para administrar el proceso eleccionario (septiembre, octubre y noviembre) según declaración del presidente de dicho órgano. Se advierte un singular conflicto de choque de distribución de tiempos en las fases del proceso a cargo de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Órgano Electoral Plurinacional (OEP), que ni con acelerador a fondo podrán contar con postulantes a los cargos de magistrados, por la incrementada pérdida de credibilidad de los legisladores del MAS IPSP, salvo que desplieguen una estrategia “colmena encabezada por la reina” de invitación endulzora a los profesionales de la administración pública y blindaje especial a los que transitan por los órganos judiciales del más alto nivel, proceder que no siempre ha de resultar ético e idóneo. Pero, como aquí todo vale, nada es imposible para el sistema, hasta podrían producirse otras demandas o, pronunciamiento judicial al estilo de la SCP 052/2021 que en su fundamentación jurídica se refiere “al sistema de sucesión de la directiva de la Cámara de Diputados”, en cuya hipótesis se requiere de elección del pleno de la cámara. Sostener que no hubo fraude, no existió sucesión constitucional el 12 de noviembre de 2019 sino golpe de estado y que el caso está cerrado, según el ministro de justicia Iván Lima, es de perogrullo ¿Y qué del informe final de la Auditoría de la OEA? Y del Comunicado del TCP.