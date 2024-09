Septiembre, ¿el renacer de Santa Cruz?

Este fenómeno migratorio, sumado a un alto crecimiento vegetativo impulsado por una población mayoritariamente joven, ha puesto una enorme presión sobre la infraestructura y los servicios en las ciudades, así como sobre las tierras productivas y el medioambiente en las zonas rurales. Sin embargo, esta presión no ha sido acompañada por asignaciones presupuestarias proporcionales, ya que incluso los datos del Censo de 2012 no reflejaban plenamente este crecimiento.

Este desafío se torna aún más complejo si Santa Cruz no logra obtener el liderazgo político que se merece a nivel nacional. A pesar de sus esfuerzos por la autonomía, la región cruceña no ha logrado modificar el esquema centralista adoptado por los gobiernos del MAS. Los cruceños han mirado demasiado hacia adentro y no han sabido abrazar la diversidad cultural del país para ganar adeptos en otras regiones. Esta es una tarea imprescindible y urgente, porque el centralismo no atenderá las necesidades de la región por voluntad propia.