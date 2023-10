Sin independencia de poderes, no hay democracia plena, hay dictadura

El diagnóstico negativo que hoy se tiene de la justicia boliviana, es similar a la época de los gobiernos neoliberales. Si bien es evidente que, con Evo Morales y luego con Luís Arce, se dio el control absoluto de todas las instancias de poder, no es menos cierto que, antes de ellos la justicia también estuvo subordinada al poder político, mal que en 40 años de gobiernos constitucionales no fue resuelto.

La falta de convicción democrática de los gobiernos que, en lugar de perfeccionar el sistema, optaron por disfrutar del poder, extendiendo su dominio, a las demás entidades estatales, eliminando fácticamente el sistema de contrapesos y de independencia de poderes, es un problema vigente y ningún régimen mostró interés en resolverlo. Asumen que la política se basa en procedimientos pracmáticos, el que actúe con referentes éticos y altruistas, no tiene cabida en este oficio, es un perdedor. Entienden la política como una una guerra, en una contienda bélica no existen adversarios, sino enemigos. Esa forma de pensar y actuar no cambió y lo practicaron derechistas e izquierdistas, en desmedro de la ciudadanía.

Se advertirá que, a partir de la vigencia de la Constitución de 2009, cambia el procedimiento de elección de la magistratura, no será el Congreso el que elija, traslada esa potestad al pueblo, para que decida en las urnas, sin embargo las dos elecciones judiciales realizadas, fueron manipuladas y distorsionadas en la Comisión de Constitución de la ALP, sólo seleccionaron postulantes que gozaban del aval del MAS, no primó la meritocracia, ni idoneidad personal de los postulantes, sino el objetivo político de continuar ejerciendo control y dominio del sistema judicial. cuánto más vulnerable sea el candidato y más corrompible, será más controlable, en concreto MÁS CORRUPTO, credenciales necesarios para ser seleccionado. Un profesional honesto no permitiría que le impongan la orientación de sus sentencias. La honestidad no es buen negocio para el MAS.