Sueño o pesadilla

Una advertencia que debe llevarnos a tomar consciencia de que lo ocurrido no es algo que afecta apenas a un diario. El desahogo de Mery, la carta de los periodistas de planta a sus lectores y el comunicado oficial de Raúl Garáfulic, presidente de directorio de Página Siete, no dejan lugar a dudas de que estamos frente a un sueño frustrado y una pesadilla (por ahora, aun sin fin) que nos golpea a todos. No se trata solo de Página Siete.

Nada nuevo bajo el sol, dirán algunos, y con razón. Lo padecido por Página Siete ya lo han sufrido antes otros medios y muchos más están en la fila de espera. No se vislumbra en el horizonte una reversión de esa estrategia, sino más bien todo lo contrario: una apuesta por reforzar la misma, dado el resultado logrado hasta ahora, sin tener que enfrentar una resistencia firme de parte de los afectados de manera directa o indirecta. Salvo una serie de pronunciamientos de pesar o solidaridad formal, el cierre de Página Siete no provocó una reacción más firme y articulada de parte de los gremios de la prensa y de la sociedad.

Es como si estuviéramos anestesiados o hipnotizados, incapaces de darnos cuenta de los peligros que nos acechan por todos los flancos. ¿Vamos a esperar más anuncios similares a los de Página Siete para terminar de convencernos de que estamos bajo un régimen que no está dispuesto a frenar y menos dar marcha atrás en su propósito de poder y control total? Un régimen decidido a ahogar todas las voces que le resulten incómodas, críticas y reveladoras de los excesos que comete a diario. Un régimen que se siente y sabe impune, al que no le hace mella una vocecita por aquí o una quejita por allá, ni siquiera las voces de protesta que emergen desde sus propias bases y cuadros partidarios.

Es importante tomar consciencia de que no se trata solo de un cierre empresarial más. No se trata solo de un sueño abortado. No se trata apenas de una pesadilla nueva y pasajera. En la Asociación de Periodistas de Santa Cruz estamos convencidos de que lo ocurrido con Página Siete no es un hecho fortuito o aislado, sino parte de esa estrategia de asfixia económica y acoso judicial a la que el régimen del MAS sigue apostando para controlar y callar toda voz crítica. Y por esto, justamente, nos hemos declarado en emergencia.