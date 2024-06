Supe de Susana Seleme como destacada intelectual y política, a partir de 1982 cuando Bolivia recuperó la democracia. No tuve el gusto de conocerla entonces, pero años más tarde coincidimos laboralmente por breve tiempo cuando Susana asumió la Jefatura del gabinete del ministro Carlos Saavedra y yo era directora de asuntos jurídicos de la cancillería.



Posteriormente, en variados encuentros conversé con Susana y siempre sentí su calidez y trato sencillo, como no podía ser de otra manera, dada su notable formación intelectual, amén del alto sitial que como política ya tenía a nivel nacional. Susana Seleme nunca fue parlamentaria ni ministra de estado, seguramente por decisión propia, porque con ventaja poseía todos los méritos para ejercer esas funciones; su aporte al país ha trascendido las coyunturas.



Volví a conversar con Susana, de manera más extendida, en ocasión de la demanda judicial que interpuso Bolivia contra Chile en la Corte Internacional de Justicia, por la obligación de negociar una salida al mar para Bolivia. La formación intelectual de Susana Seleme era vasta y su capacidad de análisis muy prolijo, incluso en temas que no eran de su particular especialidad; sin ser jurista, la aplicación de la lógica al análisis del hecho jurídico era para ella un ejercicio natural, sin abandonar las debidas rigurosidades.



Al igual que otras personas allegadas a Susana, recibí regularmente sus artículos, leyendo con interés su análisis sobre las proyecciones políticas de Bolivia. En los últimos 30 meses, de manera recurrente, Susana denunció sin tibiezas que el MAS nunca fue demócrata, que la política había sido judicializada y la justicia politizada y deshumanizada. Insistentemente denunció la injusticia y violencia ejercida por el MAS contra la expresidenta constitucional Jeanine Añez; denunció el secuestro del gobernador Luis Fernando Camacho, el encarcelamiento de Marco Pumari y la violación de los derechos humanos de Amparo Carvajal. Denunció la intromisión de Rusia, Irán, China y del Grupo de Puebla en los asuntos internos de Bolivia; y con firmeza denunció la violencia estatal contra Santa Cruz y la postergación del Censo. En sus últimos artículos hizo un llamado a la unidad de la oposición política para enfrentar las elecciones de 2025. A continuación, me permito citar algunos artículos de Susana, y sin agregar comentarios, transcribo breves párrafos que expresan el vigor con que interpeló a los gobiernos del MAS.



1. “Jeanine Añez Chávez es una víctima inocente” (11.05.22) “Hoy siento la exigencia política y ética, como ciudadana y demócrata, de pedirle disculpas a la expresidenta...Disculpas por no haber podido o sabido defenderla de los chacales de la política que la tienen presa hace un año y tres meses, 480 días, a más de 40 ciudadanos y otros perseguidos políticos, por un golpe de Estado que nunca existió, y que se constituye en mentira criminal”. ”El juicio político y la sentencia contra ella, es el certificado de defunción a la democracia en Bolivia”… “¿Podrá la sociedad boliviana revertir la claudicación de la democracia, de la política, de la ética y de la moral a la que hemos llegado, de la que hoy es víctima Jeanine Añez Chávez?



2.“El MAS nunca fue demócrata” (24.07.22) “La dominación total que persiguen el MAS y sus lideres, es quitar la condición ciudadana a una sociedad diversa y heterogénea, resultado de sus determinaciones múltiples. Pretenden robarle el alma para convertir a la sociedad en súbdita, sin conciencia de su libre y liberal ciudadanía” ”¿Puede Bolivia seguir permitiendo las aberraciones jurídicas y las puñaladas políticas de los dictadores populistas del MAS? NO. Depende de la sociedad democrática”. “El meollo de las aberraciones político-jurídicas del MAS radica en nunca creyeron en la democracia”.



3. “A 40 años y la democracia en retroceso” (12.10.22) “La primavera se instalaba a prisa, aquel 10 de octubre de 1982 en La Paz, igual que el ímpetu democrático en el cuerpo social y político de Bolivia, tras 18 años de dictaduras militares. Recuerdo aquella mañana, hace cuatro décadas, con la misma emoción que viví aquel día, junto a quienes ya nos llamábamos la generación de la democracia”.”Hoy anda en retroceso, atacada bajo los impulsos de autócratas, populistas de izquierda o jacobinos con guillotinas judiciales, o de derecha negacionistas, unos peores que otros. Sin embargo, no es la democracia, como categoría política la que falló. Falló la práctica política de hombres y mujeres dedicados a ese oficio, y fallo la ciudadanía, como cuerpo político”.



4.“La violencia estatal contra Santa Cruz y su gente” (5.11.22) “Santa Cruz y su gente son las víctimas visibles de la violencia estatal, a quienes el régimen ha declarado la guerra con un cerco criminal, sus aguerridos militantes, la propia policía convertida en masas de acoso que persigue, gasifica, ataca, golpea, hiere a periodista y apresa civiles”…”Santa Cruz se defiende hoy del cerco que corta el suministro de energía y pretende matar de hambre a quienes son nacidos en este suelo y a cerca de más 1 millón 300 mil personas de otros departamentos que encontraron aquí su lugar en este país pluri y multi”.



5.”Amparo Carvajal”(25.07.23) “Amparo Carvajal ha ratificado que la dignidad es resistencia, es libertad, es coherencia con principios democráticos” “En Bolivia se sabe quién o quiénes son los que tejen los hilos del poder que reprime, hostiga, denigra, miente, divide, encarcela y también mata, en los 17 años que lleva ejerciendo el poder: el Movimiento al Socialismo, MAS, a la cabeza del ex Morales Ayma, de Arce Catacora, o cualesquiera de sus colgandejos”.”Y ahí está el Ministerio Público, el Fiscalato, subsumido al poder político de un ejecutivo que ha transformado el poder judicial en guillotina contra sus adversarios”.



6.“Sin lucha no hay progreso”. Publicado 4 días antes de partir, Seleme marcó la ruta a seguir para recuperar la democracia: “El Poder no concede nada sino se lo exige. Nunca lo hizo y nunca lo hará. Sin lucha no hay progreso.” Frederick Douglass. “Moros y cristianos, pedimos la unidad de la oposición política para las elecciones de 2025. Es lo inteligente, oportuno y pertinente. Sin embargo, nadie sabe aún cómo reaccionarán no solo la larga lista de candidatos de diverso tipo y procedencia, pero sin partido y, de suyo, sin personería jurídica, sino los partidos que sí tienen sus papeles en regla”.



Al concluir estas citas, pienso que el cúmulo de valores morales en la persona elevan a ésta como paradigma en una sociedad. Entonces, desde su rol como destacada intelectual, académica y política boliviana, cruceña profundamente comprometida con su pueblo y por los valores que en todos los órdenes exteriorizó a la sociedad, Susana Seleme es un paradigma, un ejemplo.