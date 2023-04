Tarija, 206 años entre desencantos y anhelos

Mas allá de una remembranza histórica, nos atañe ver cómo está nuestra economía, hacer una breve evaluación desde aquel año 2014 hasta la fecha, donde hubo el punto de quiebre, dada nuestra gran dependencia de la renta petrolera, desde ese entonces, ya no tuvimos precios extraordinarios a nuestro favor, y para variar, nuestra producción hidrocarburífera viene en picada, debido a esta ley de hidrocarburos, una ley de “cosecha, no de siembra”.

De acuerdo con datos gubernamentales, el 2014 tuvimos una tasa de crecimiento económico de 4,98%, el 2020, año de la pandemia, tuvimos la contracción del PIB departamental más importante de nuestra historia moderna, con un -10,59%; según los últimos datos proporcionados por el INE, el 2021, crecimos en un 2,53%, al parecer, más una reacción en cifras, debido a la comparativa dispareja con el año 2020, pero sin embargo nuestra economía aun no se ha recuperado plenamente. El 2021, a precios corrientes, tuvimos un PIB de $us. 2.657,01 millones , aportando apenas un 7% al PIB nacional, por lo que seriamos la 5ta economía del país; sin embargo, dado este indicador, nuestro PIB, desde el 2014 al 2021 cayo en un 41%, de la misma manera nuestro PIB per cápita , en un 48%.