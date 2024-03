Tercer proceso judicial: ¿con autoprorrogados admitidos?

Esta versión, sin embargo, no ha encontrado un muro de contención en favor de los gobernados, que claman por una justicia que permita la consecución y eficacia de los derechos fundamentales, verbigracia, por ejemplo recordaremos que el propio expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, el 16 de julio de 2016 en la Conmemoración del Aniversario de Muyupampa (Prov. Luís Calvo del Departamento de Chuquisaca) desaprobó su modelo impuesto con una envolvente mentira: “Al parecer ni los ponchos, ojotas ni sombreros han servido para cambiar la justicia”, a pesar de ese reconocimiento ningún diputado o senador puso sobre la mesa un proyecto de reforma parcial de la Constitución no obstante de tener dos tercios de votos en el congreso.

En los dos procesos electorales las autoridades posesionadas como magistrados al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ, Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Agroambiental (TA) y Consejo de la Magistratura (CM), si bien contaron el apoyo de 2/3 en el proceso meritocrático, pruebas y entrevistas y la cosmética de participación del CEUB y algunas Universidades del Sistema Autónomo Público; sin embargo, el voto popular público, libre y consciente no sólo que los reprobó a los magistrados posesionados, sino que los “rechazó” deslegitimándolos democráticamente, por no ser los mejores los designados por la Asamblea Legislativa Plurinacional dominada por la irracionalidad del Movimiento al Socialismo.

Siguiendo este orden de ideas, para los exmagistrados del 2011-2017 que se respostulan a otros órganos distintos a los desempeñados, la ciudadanía los ha censurado por no respetar el 21f y conceder a su jefazo el derecho humano a la reelección indefinida a través de la SCP 0084/2017 de 28 de noviembre, que al cargar en su memoria y conciencia, no deberían aparecer ni ser admitidos en el tercer proceso eleccionario; por el contrario, debería estar con procesos penales por Resoluciones contrarias a la Constitución y Asociación delictuosa. Esa jurisprudencia grosera los inhabilita superlativamente, sí difícilmente en un Estado Constitucional de Derecho y sus autoridades judiciales pueden renunciar hoy a garantizar los derechos fundamentales y humanos.

1.El informe de World Justice Project (WJP) de 2023 relativo al Índice del Estado de Derecho, Bolivia se encuentra en el puesto 131 entre 142 países que comprendió el estudio y en la Región de América Latina y El Caribe ocupa el puesto 29 de 32 naciones. Esta parálisis de la justicia que es calificada de “bien común” por los magistrados que aspiran a continuar en otros órganos judiciales, no deja de ser una afrenta a la moral y dignidad de los bolivianos, y una apuesta detestable a los 708 profesionales que se han registrado para las elecciones 2024. Obviamente, siempre que el rigor de la militancia política sea la regla excluyente por las Comisiones Mixtas de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

2.La Constitución de 9 de febrero de 2009 que establece el modelo de elección de magistrados mediante el voto democrático, ha sido aprobada por Referendo de 25 de enero de 2009, en su texto en forma taxativa señala que: “Las magistradas y los magistrados no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años y cesarán en sus funciones por cumplimiento de mandato” (Art. 183.I y II CPE). Por tanto, ningún criterio de flexibilidad argumentativa contenida en la DCP 0049/2023 y la SCP 1010/2023 S4 de auto prórroga y discriminación no tienen sustento constitucional; máxime si es el Constituyente ha construido esa prohibición, que permanecerá, entre tanto no haya un pacto constituyente que pudiera modificar la Constitución.