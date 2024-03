Terrenos andantes y propietarios fantasma en la Sucupira cruceña

Durante mas de 30 años, el mercado municipal Mutualista ha funcionado plácidamente, luego que fuera construido por el gobierno municipal sin conflictos mayores, aunque no todos los cinco propietarios involucrados y que debían ser compensados quedaron contentos ni fueron muy bien tratados, pero en fin, el tema se cerró y Santa Cruz ganó un importante mercado.



Pero he ahí que después de mas de treinta años, misteriosamente, se incendia el mercado y aparece un propietario - fantasma, fantasma porque durante los treinta años nunca dijo nada y ni apareció en su momento entre los propietarios afectados, como consta en los registros municipales.



Pero es mas, el fantasma apareció reclamando con un terreno – andante, terreno de algunas hectáreas que situado entre el 2º y tercer anillo, estaba afectado por el Plan Techint, el cual había previsto allí un cementerio.



Como el Gobierno Municipal no pensaba aplicar el Plan Techint de esa manera y no pensaba hacer cementerio alguno, le certificó que su propiedad quedaba desafectada. Ahora bien ahí es donde ese mismo terreno se convierte en andante y se desplaza hacia el norte, fuera del tercer anillo en una zona que Techint no había planificado como urbana, y que por tanto no es la misma que la alcaldía certificó que se desafectaba. La única explicación es que ese terreno, por arte de magia se desplazó hacia el norte para convertirse en otro, donde se construiría el mercado. ¿Cosas de fantasmas!



El hecho recordó a todos que por la cartografía y registros propietarios municipales deficientes, ya se habían visto casos parecidos, en los que los terrenos se mueven, ganan los fantasmas y pierde el gobierno municipal, y parece que la veta encontrada es jugosa por lo que el tema será recurrente. ¿ no podría la procuraduría ayudar a este pobre municipio que tan fácilmente se deja estafar?



Pero volvamos a nuestro fantasma y su terreno caminante “ ´pal norte” que ya no está entre 2º y 3er anillo donde estaba el cementerio de Techint y que fue certificado, sino ahora muy oportunamente se “acomoda” donde se erigió el mercado municipal., exigiendo se le pague por 4.5 has, cuando en realidad ya se había pagado antes por lo menos a parte de los verdaderos propietarios, con nombre y apellido, como muestra la documentación recién “aparecida”.



Semejante rocambolesca operación solo es posible si el fantasma, en realidad un vampiro, tiene “amigos” a varios niveles.



En conclusión no estamos solo frente a fantasmas/vampiros que mueven terrenos de un lado a otro, estamos frente a verdaderos pulpos que tienen tentáculos en el ejecutivo municipal, en la justicia, en el Concejo y quien sabe donde mas. “Estamos rodeados” decía el Chavo.