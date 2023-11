The Beatles, Now and Then

Los cuatro muchachos de Liverpool, que conformaban The Beatles, trascendieron su tiempo y muchas de sus composiciones musicales se han convertido en clásicos eternos: Let it be, Here comes the sun, Hey jude, Yesterday, Help, All you need is love, Yellow submarine, Lucy in the sky with diamonds, Come together, Love me do… son una pequeña muestra de ese acompañamiento musical -todavía en cassettes, un formato de grabación en cinta magnética inexistente en la actualidad- que se escuchaba en nuestro automóvil cuando, a finales de los 90 y principios de los 2000, llevaba a mis niños al colegio.