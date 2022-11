Tipo de cambio en Bolivia: El último de los mohicanos

Para ello, es importante señalar que el Banco Central de Bolivia (BCB) y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEPF) no están cumpliendo con el Programa Financiero Fiscal (PFF- gestión 2022) que es un acuerdo donde se fijan las principales metas y objetivos económicos de gestión.

De hecho, al tercer trimestre de este año, en dicho acuerdo se había fijado un crecimiento de las RIN en $us 308 millones. El efecto neto, fue que las reservas a septiembre de 2022 cayeron en más de 908 millones de dólares.

Por otra parte, la meta para el cuarto trimestre 2022 es un crecimiento de más de 800 millones de dólares en las RIN, con tendencia en ampliar el nivel de incumplimiento. Asimismo, no se puede dejar de mencionar que por el contexto de paros, bloqueos y manifestaciones sociales, se acelera más la salida de dólares de las bóvedas del BCB y del sistema financiero per sé.

Pese a la caída en la cantidad de divisas, es probable que no existan cambios o anuncios en la estabilidad cambiaria hasta fin de año (…si no existen otros shocks externos). Sin embargo, para el primer trimestre de 2023, el Gobierno tendrá que tomar decisiones sobre la sostenibilidad del tipo de cambio; en especial de continuar con esta tendencia de incumplimiento en los programas acordados o que no se están consiguiendo los recursos necesarios para garantizar la estabilización de las RIN o que éstas continúen en declive.