Todos unos ángeles sobrevenidos del infierno

Dentro de quienes protagonizaron un alzamiento de dicha naturaleza, la falta de respeto a la ciudadanía, incumplimiento de la normativa vigente y un absoluto desinterés de la población, se encuentra el ex ministro de la presidencia del gobierno de Evo Morales, Juan Ramon Quintana, quien haciendo uso de su despampanante oratoria, su intransigente y empalagoso discurso y su furibundo decir, ahora trata al gobierno del mandatario Arce Catacora como dictadura bastarda y además de gobierno maldito y antidemocrático, será que se refiere a otro arce? ¿Otro país?, de otro modo no se entendería que trata de decir o mas bien que trata de ocultar, cuando gano con el 54% y fue democráticamente elegido?.

En primer lugar, este personaje animado de ayer y hoy, fue uno de los que más odio irradio durante el gobierno de Evo, personaje quien además de decir que sabe de política, lo único que sabe según lo visto y oído, es de politiquería y politizar las cosas, destrozar la poca institucionalidad creada antes de su manoseo político, y que decir arremeter contra todo o contra quien no estuviera bajo sus órdenes, sus deseos o simplemente se haya metido en sus cosas, un caso emblemático es el del ex prefecto de pando, ex ministro y senador de gobiernos neoliberales.

Sin embargo, ahora resulta que quien exigía se sometan a la justicia, que si no hicieron nada, nada deben temer, ahora el intrépido ex ministro prefiere irse quien sabe al feudo natural cocalero o quizá fuera del país? Este último no creo porque su llegada a Bolivia seria como un vil y asqueroso maleante detenido fuera de nuestro territorio, y para un ex militar la deshonra seria genuina, aunque sin duda la deshonra empezó cuando comenzó a hablar, pero la pregunta es ¿pagara con la misma moneda el daño hecho al país y/o a la gente?