Trabajadores jodidos

Que los mensajes oficiales, marchas, desfiles o el incremento salarial no les engañen. En el Día del Trabajo no había nada de qué festejar porque, más allá de la propaganda gubernamental, la verdad es que la situación de los trabajadores ha empeorado en los últimos años.

En una nota de la Agencia de Noticias Fides, que no fue publicada por medios nacionales, el IISEC informó que siete de cada 10 personas en edad de trabajar lo hacen en el sector informal mientras que ocho de cada diez no aportan a las administradoras de fondos de pensiones. Ergo, la precariedad del mercado laboral boliviano ha empeorado, en lugar de mejorar.

Las cifras son de llanto y no responden a encuestas o proyecciones, sino que es la interpretación numérica de las cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Lo que hace el INE es publicar datos en su cibersitio oficial, generalmente en Excel, pero no interpreta. Por ejemplo, en uno de sus gráficos se puede ver que, a enero de 2024, el desempleo ha bajado al 4 por ciento, una tasa más baja que en otros años, pero eso no es mérito del gobierno, ya que no existen reportes de creación de fuentes de empleo.