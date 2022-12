Trabajo híbrido, ciberseguridad, talento y adaptabilidad: consideraciones clave para las pymes

En mi carrera he tenido el privilegio de trabajar muy de cerca con el sector de pequeñas y medianas empresas (pymes) y he aprendido que aquellas que han logrado mantenerse y ser exitosas son las que tienen más claro en qué negocio están y cómo se diferencian. Con el transcurrir del tiempo, las necesidades de las Pymes han evolucionado. Según un estudio de Microsoft sobre Pymes bolivianas, más del 84% invirtió en tecnología en el último año, y entre las tecnologías que consideran prioritarias son equipos de cómputo portátiles (77%), software para videollamadas (32%), así como almacenamiento/computación en la nube (29%) y software para trabajo colaborativo (29%).



Por supuesto, cada empresa es diferente y la velocidad a la que recorren los cambios también es única. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que las pymes se diferencien y sigan contribuyendo en la economía local y global. Aquí les planteo algunos retos y claves que enfrentan las pymes en estos tiempos:



Trabajo híbrido. Las organizaciones se han centrado en digitalizarse como una estrategia de resiliencia. De acuerdo con el estudio global de Microsoft Voz y actitudes de las pymes hacia la tecnología 2022, el 80% de las empresas espera tener una fuerza laboral híbrida durante al menos los próximos dos años, para ello, requieren de tecnología para respaldar sus objetivos comerciales de manera confiable y segura.



Ciberseguridad. IDC predice que para 2024, el 33% de las pymes experimentará violaciones de seguridad trimestrales que causarán interrupciones comerciales de al menos una semana por trimestre. Es claro que las pymes necesitan asegurarse de ofrecer a los clientes un acceso a distancia rápido y seguro, administrar y proteger sus dispositivos empresariales y datos contra los ataques.



Talento. La más reciente edición del Índice de Tendencias Laborales de Microsoft arrojó que el 43% de la fuerza laboral global afirma que piensa seriamente cambiar de empleo o cambiar de industria el próximo año. Esta tendencia contempla las necesidades cambiantes de los empleados, un entorno de talento altamente restringido y las nuevas expectativas laborales que están presionando a las empresas para que reconsideren todo.



Adaptabilidad. Captar y mantener la cartera de clientes ha demandado escalar ágilmente con la demanda, crear experiencias de usuario estelares y adaptarse con rapidez a las tendencias cambiantes de los consumidores. Pero, sobre todo, ha significado readaptar los modelos de negocio.



Con esto en mente, para maximizar el potencial de las pymes estas deben comenzar con algo pequeño e invertir en lo que más necesita la empresa; concentrarse en ofrecer valor, no solo tecnología; y trabajar con un socio de implementación que sepa cómo funcionan las herramientas tecnológicas.