Transporte sin rumbo

Este sábado inician reuniones técnicas entre la alcaldía y los transportistas para abordar el tema, no las tarifas, sino las condiciones generales del transporte en Santa Cruz. No se puede esperar mucho de una gestión que está en la recta final de su mandato. No se puede esperar que se logre en semanas lo que no se hizo en años. Por el momento, será un logro que se mantengan las tarifas y que en el futuro autoridades idóneas se hagan cargo de este problema que crece día a día.