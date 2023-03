Turquía, Siria y Haití

La reconstrucción de todo, cuando sea, ¡que llegue, que no se haga esperar! Que no sean los de siempre que vayan a apoyar a levantar piedra sobre piedra otra vez. Que ahora se comprometan los grandes a apoyar la reconstrucción de dos países, no, no, no. De tres, de cinco, de diez. ¿Acaso no está Europa dando plata a montones para las armas en Ucrania? Acaso no están felices hablando de más tanques y aviones y más dinero para evitar que el mundo se pierda debajo de una nube oscura de ¿sabe Dios qué? Tan rápidos para incentivar más muertes dando dinero y desafiándose unos a otros.