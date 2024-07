Un bloque político como respuesta a la multicrisis

De hecho, en cada legislatura (una gestión) dentro de un mismo periodo constitucional (5 años), la Directiva, las Comisiones y los Comités, en lo posible, deben elegirse en base a una plancha previamente consensuada entre los Bloques de mayoría y minoría (in fine Art. 33 RGD). Y como desde noviembre de 2020 existen tres organizaciones políticas (MAS, CC y CREEMOS) con representación en la ALP, según el criterio del Bloque, incluso asambleístas de CC o de CREEMOS podrían llegar a ocupar la Presidencia, la Primera Vicepresidencia, la Primera y la Segunda Secretarías, presidir nueve Comisiones, así como detentar la mayor cantidad de secretarías de Comités. Ya que como dijimos, la elección obedece al criterio del Bloque y no al de Bancada/sigla que haya ganado las elecciones generales.

Esto ha llevado a algunos a acusar a Reyes Villa de ser "condescendiente con el oficialismo Arcista". Sin embargo, no se percatan de que Reyes Villa, manteniéndose alejado de cualquier extremismo, realiza una oposición no convencional desde su gestión edilicia, obteniendo resultados. A diferencia de otros actores, él actúa como un factor de concordia y no de confrontación. No es casual que represente a la ciudad que conecta el occidente con el oriente del país. Estas y otras razones, como el mejorado índice de calidad de vida (condiciones materiales) de los cochabambinos, reflejado en la creciente aceptación popular de Reyes Villa -con la menor desaprobación en el país-, le otorgan credibilidad para articular gobernabilidad en el Órgano Legislativo, depositario de la soberanía popular, incluso sin ser candidato a la Presidencia.