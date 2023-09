Un cambio para revertir cifras

Este año no pinta nada bien para Bolivia en términos económicos. La gestión empezó con la escasez de dólares, las Reservas Internacionales Netas en divisas cayeron el 8 febrero a $us 372 millones y el primer trimestre cerró con la intervención de Banco Fassil, considerada la tercera entidad financiera del sistema nacional. Entonces, es momento de hacer un alto y repensar la relación entre Gobierno y empresarios para apuntalar la economía y acercarse a la previsión de crecimiento.

Ahora que se conocen los datos de las exportaciones al primer semestre, los datos tampoco son alentadores. Los ingresos cayeron un 25%, el equivalente a $us 1.793 millones, una cifra próxima a los $us 1.700 millones que aprobó el Legislativo en créditos externos este año. Y todavía lejos de los $us 4.000 millones que proyectó el Ministerio de Economía. Es por ello que urge suspender las restricciones a las exportaciones, los alimentos de los bolivianos están asegurados porque se vende el excedente de producción.

Pero ¿dónde se percibe más la disminución en la venta externa? De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, hay variaciones negativas en un 28% en agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. Esto cuando la producción agropecuaria tiene la posibilidad de generar ingresos por más de $us 5.000 millones anuales (dato de Cainco).