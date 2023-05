Un Estado Plurinacional que privilegia la riqueza de sus adeptos y se olvida del 92% de los bolivianos

Por otra parte, no podemos dejar de mencionar que el cobro de impuestos, no es la única manera “legal” de apropiación del excedente de los ciudadanos. La deuda pública, compuesta por la deuda interna y externa es otra de las modalidades para extraer el excedente económico o la riqueza de nuestra sociedad, pero con un aditamento especial. Esta carga deberá ser pagada en algún momento, pero no afecta de manera directa a nuestra generación, sino que, deberá ser honrada por nuestros hijos. La deuda pública que en 2006 no sobrepasaba los 6 mil millones de dólares, hoy en día supera los 30 mil millones de dólares, por lo que se habría multiplicado en más de 5 veces. Esta es la herencia que irresponsablemente dejamos a las futuras generaciones.