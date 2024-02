Un frente amplio para 2025

1) Se debe diseñar una nueva visión de país, que enamore a nuestra gente. En 2016 planteé mi propia visión de país, con el título de: Una Nueva Visión de País Para Bolivia, en la que decía y reitero ahora: “El fracaso del populismo en el continente hace imprescindible comenzar a diseñar esta nueva visión de país, con el objetivo de sacarnos del Tercer Mundo, cosa que El Plan Cóndor y el Foro de San Pablo/Grupo de Puebla, no fueron capaces de hacer en los últimos 50 años”. Esta nueva visión de país, servirá de base ideológica para agrupar en su entorno al pueblo, a partidos políticos, agrupaciones ciudadanas y otras expresiones populares. Así como para construir la Carta Constitutiva de una potencial alianza, guiar la campaña electoral, la elaboración de planes y proyectos, y el diseño de políticas públicas a futuro.

2) El siguiente paso es la conformación de un Frente Amplio, constituido por todas las fuerzas democráticas, que se sientan parte de esa nueva visión de país. Es necesario hacer una alianza de principios y no de caudillos, ni de caudillejos, tan comunes a lo largo de la azarosa historia política americana, en buena medida causante de nuestro sub desarrollo. “Un frente amplio en política, se refiere a una coalición o alianza de diversos grupos o partidos, que comparten objetivos comunes o intereses similares. Este tipo de coalición, busca representar una variedad de perspectivas políticas dentro de un espectro más amplio, con el objetivo de ganar apoyo y tener un impacto más significativo, en la toma de decisiones políticas” (Inteligencia Artificial),

3) A seguir se debe proceder a las elecciones primarias, para elegir de forma democrática, a todos los cargos políticos del frente amplio, que serán sometidos al escrutinio popular: presidente, vicepresidente, diputados y senadores. La democracia interna, es un paso sine qua non, para la cohesión del frente amplio. No hay democracia plena, si primeramente no hay democracia interna, es el punto de partida.