Un llamado a la ecuanimidad y honradez en el aprendizaje

Los desafíos, en cambio, se relacionan con las políticas educativas, entre ellas la falta de actualización docente en neurodivergencias, infraestructura tecnológica y desideologización de lo indígena, campesino y la diversidad cultural, así como la falta de tiempo pedagógico para planificar y evaluar, esto debido a una distribución de carga horaria que no valora las etapas de planificación y evaluación.

El profesor Ignacio Chuvé, creador de un manual de enseñanza de la lengua chiquitana, expresó: “En aquellos años estábamos todos mezclados aprendiendo, conociéndonos, viajando de un lugar a otro. En esos tiempos no había esa ideología de lo indígena y campesino que hay ahora, lo cual hacía más amable el relacionamiento entre todos, ahora con esas etiquetas y afán de dividirnos a los bolivianos, está ganando solo los politiqueros que hacen sus agendas políticas a costa de nuestras necesidades. La realidad es que la vida de los indígenas, campesinos, trabajadores de distintas áreas, sigue siendo difícil cada día, no ha cambiado mucho con ningún gobierno, aunque ellos se atribuyan logros que al parecer solo ellos perciben.”

La Profesora Carusa destaca cómo empezaron a alfabetizar a muchas personas, viajaban a caballo a las comunidades, el gobierno daba órdenes de alfabetizar, educar, pero no enviaba los recursos, fue con la ayuda de la iglesia católica y de las hermanas católicas de Austria, Italia, España, expresa: “el gobierno como tal no tenía recursos, entonces fue con mucho voluntariado y ayuda internacional que se avanzó en educación y salud, había médicos escolares en aquellos tiempos, porque la salud y educación están íntimamente relacionadas, ahora el sistema educativo ha fragmentado eso y descuidado muchos aspectos, puesto que si hay problemas de salud, el rendimiento académico de una persona no será el máximo.”