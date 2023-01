Hace algún tiempo atrás (muchos años, realmente) conversaba con un amigo sobre los temas económicos que tanto nos gustan, en especial sobre la libertad, que nos gusta más todavía. Cuando ya cerrábamos la charla mi amigo lanzó una frase lapidaria (que no es de su autoría, pero ello no le quita mérito): “Tú piensas que la gente quiere libertad, en realidad, la gente quiere un patrón justo”.

Impuestos. Si usted apoya a una sociedad con altos impuestos y muchos bonos de ayuda, entonces con alta probabilidad está a favor del “patrón justo”, este patrón es el Gobierno y, será operativizado a través de un funcionario público. Por el contrario, si usted prefiere impuestos bajos y no muchos bonos sociales, entonces con alta probabilidad no le gusta el “patrón justo” ya que le da mayor importancia a la libertad, digamos, a la libertad de poder emprender. Comprenderá que un sistema de altos impuestos no siempre es compatible con emprendedores jóvenes.