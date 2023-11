Un problema que no respeta fronteras…

El humo vuela por el aire sin tener en cuenta que la frontera termina en uno u otro lugar: no tiene ningún respeto. Eso quiere decir, por ejemplo, que una sociedad contaminadora podría contaminar a otra contigua pero que sea ordenada, limpia y respetuosa del medioambiente. El problema del medioambiente es, pues, al igual que la carrera armamentística, uno de los problemas globales que necesitan coordinación y respuestas globales. Hace poco, Uruguay, un país ordenado y de poca población, sufrió escasez de agua debido no solo a una mala administración de recursos, sino a la falta de lluvias, fenómeno cuyos responsables no son solo los uruguayos, sino todos los seres humanos, que cada vez estamos desestabilizando más la biósfera.