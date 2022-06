Un tema lacerante y de prioridad nacional

Escucha esta nota aquí

Los casos de violencia sexual aumentan y se multiplican en Bolivia. Estos hechos lacerantes discurren a diario en todo el territorio nacional y solo cuando una historia es remarcada por la prensa, las autoridades nacionales salen a la palestra a condenar las violaciones prometiendo lo que no hacen.

Hechos espeluznantes se dieron a conocer hace unos días revelando una descomposición alarmante con la complicidad institucional que no actúa a tiempo y luego se rasga las vestiduras.

La historia de los hermanos Salazar Téllez, en Yapacaní, muestra un escenario escalofriante. Una familia de siete hermanos donde cinco varones se habían transformado en el terror del pueblo amedrentando y amenazando a las víctimas de violación y al propio vecindario. Denunciados por narcotráfico, robos agravados y violaciones múltiples los hermanos dominaban a las autoridades que hacían caso omiso a las denuncias. Uno de los hijos está preso en Chile por narcotráfico, otro en la cárcel de Chonchocoro por violación a menores. Un tercero, que falleció en la cárcel de Palmasola acusado de violar a un menor de edad, un cuarto hermano también preso tras una balacera con uniformados bajo el cargo de tentativa de homicidio y un quinto hermano recluido en Cenvicruz por violación a un menor de edad. Lamentablemente este menor de 11 años falleció ayer tras padecer un calvario durante largos meses de sometimiento que ocasionó el contagio de una enfermedad de transmisión sexual terminal. Las primeras denuncias de violación al menor fallecido datan de 2020, sin embargo, las autoridades brillaron por su ausencia, profundizando el drama con consecuencias fatales. Los vecinos piden cadena perpetua o castración química para violadores, medidas desesperadas ante una situación desesperante.

Ante situaciones tan extremas como las violaciones, la mayoría no se atreve a denunciar por varias razones: miedo, amenazas o porque se descree de la efectividad y el accionar de la justicia.

El alto costo social que tienen las violaciones ubica a Bolivia como uno de los países que menos respeta los derechos humanos y sobre todo el de los menores de edad. Tomando en cuenta la explotación laboral en la niñez, la pobreza, la falta de acceso a los servicios básicos, como la salud y la educación y otras carencias que padecen, podríamos decir que el futuro está hipotecado por un presente desolador e irritante.

Este sector, además de ser el más vulnerable, debiera ser protegido, cuidado, fortalecido y atendido desde todos los aspectos, sin embargo, es al que más se lo castiga.

En 2020 se registraron 1.308 violaciones de infantes en todo el país. Frente a 850 casos reportados en 2018 y 923 en 2019, lo que muestra que los casos se duplican en el corto plazo.

El segundo delito más denunciado en 2021 fue el abuso sexual con 2.638 casos, el de violación con 2.249, seguido de violaciones a niños, niñas y adolescentes con 2.078 casos, según la Fiscalía General del Estado.

Este año, de acuerdo a la Fiscalía, las denuncias de violencia sexual se incrementaron y de las 4.326 registradas, 1.100 son violaciones a niños, niñas y adolescentes.

La falta de credibilidad en la justicia y la permisividad de los procesos oscurecidos por “negociados” hacen que el tema sea prioritario en la agenda nacional.

Un tema que debiera estar en las urgencias por resolver o al menos tratar, desde la educación, las normativas y los controles permanentes ante el mínimo síntoma de este flagelo que nos lastima a todos y a su vez nos compromete a darle fin desde un proceso largo, tedioso, pero constructivo.