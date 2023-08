Una cruzada contra la violencia en el hogar

El autor de este horror ha sido identificado como Félix Fernández Soria. Fue pareja de Martha, pero ya no vivían juntos. Él escapó después de prender fuego a sus víctimas y aún no lo encuentran, pese a que pasaron varios días, lo que también pone en entredicho la mentada eficiencia de la Policía.

Según allegados a Martha, no era la primera vez que ella había sido agredida por el que fue su pareja, sino que ya había una denuncia en su contra. En este caso, ellos estaban separados, pero eso no frenó la violencia que él ejercía contra todos en el hogar. Si ella puso en conocimiento de las autoridades que era víctima, es condenable que no se hubieran tomado medidas para prevenir que continúen las agresiones. Hay que hacer notar que no es el único caso bajo las mismas circunstancias, que ya hubo otros anteriores y también terminaron en feminicidios.