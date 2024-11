Una escalera que une el arte: La defensa de un símbolo de progreso en Manzana 1 Espacio de Arte

Una escalera no es solo un elemento arquitectónico; puede ser un símbolo de conexión, progreso y acceso. Así es la escalera externa de Manzana 1 Espacio de Arte, que une dos niveles de un edificio y enlaza el esfuerzo comunitario con el arte y la cultura. Este proyecto, que el próximo año celebrará 20 años de funcionamiento, es un faro cultural en Santa Cruz de la Sierra, con 17,000 visitantes mensuales. Sin embargo, no ha estado exento de críticas infundadas de quienes no comprenden su transformación.