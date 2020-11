Una estrategia que no sirvió, falló en los cálculos políticos

Escucha esta nota aquí

Luego de las elecciones del 2020 los resultados fueron sorprendente por la barrida de votos del MAS, la perdida de apoyo de Comunidad Ciudadana y la estabilidad de Creemos, esta última organización estableció la estrategia de llegar al final de la contienda proyectando que se realizaría una segunda vuelta entre Arce y Mesa; el líder de Creemos quedaría como un PERDEDOR porque no llegaría a ser presidente todavía y GANADOR por tendría un número de diputados que serían la llave para cualquier pacto político del futuro gobierno, pero ese cálculo salió mal resaltando que muchos le sugirieron al líder de Santa Cruz, que esa jugado era arriesgada y peligrosa para la democracia Boliviana.

Aunque muchos nos sorprendimos por la cantidad de votos para el MAS, se sabía que Creemos no pasaría a una segundo vuelta, por ende era necesario la unidad para tener un numero solido de diputados como alternativa en los siguientes 5 años, pero la realidad se vuelve a imponer de los 36 diputados 21 son del MAS, 11 de Comunidad Ciudadana y 4 de Creemos todo salió bien para Camacho, pero como advertí el MAS realizaría cualquier maniobra legal aunque no legitima para obtener el control pleno de la Asamblea Legislativa al parecer lo lograran, el 28 de octubre del 2020 se realizó una sección para cambiar el reglamento interno de la Cámara de diputados dándole el control que se necesitan 50 % más un voto (que lo tienen) para cualquier transmite que se necesite del poder legislativo, muchos dirán que no es justo y ciertamente no lo es, sin embargo, es legal porque tienen en esta legislatura los 2/3 necesarios.

Por eso es necesario que los dirigentes políticos tengan una visión amplia de las estrategias políticas y las posibles consecuencias para la nación, la democracia y hasta para la propia dirigencia, porque sencillamente el líder de Creemos ya no será la llave para un pacto democrático ya que acaban de cambiar la cerradura y la llave la tiene el MAS.