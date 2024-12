¡Una reforma tributaria… urge!

Un sistema tributario no es algo que se cambia a cada momento; no obstante, después de muchos años de su aplicación y con un escenario distinto desde el punto de vista económico, el actual sistema presenta diferentes limitaciones, no se acomoda a los mandatos de la nueva Constitución, en un Estado con autonomías, ni al desafío de generar mayores ingresos. Queda pendiente avanzar en una reforma impositiva, que permita cumplir con el deber de tributar en proporción a la capacidad económica, bajo los principios de igualdad, progresividad, justicia redistributiva y bien común.