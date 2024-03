Una tragedia que se debe esclarecer

Guillermo Dennis Beltrán, un joven futbolista colombiano de 24 años falleció a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio el 22 de marzo. La causa de muerte es muy poco frecuente en personas que aún no han alcanzado ni siquiera los 25 años de vida y mucho más si se trata de un deportista profesional.

¿Pudo evitarse este trágico hecho? Posiblemente, no, porque a veces los designios del destino están marcados en la vida de cada persona y se cumplen, por incomprensibles que sean. Sin embargo, esa reflexión no puede y no debe ser una cortina de humo para investigar y aclarar lo ocurrido porque, aparentemente, existen responsabilidades insoslayables.