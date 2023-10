Urge tipificar el ecocidio en Bolivia

En muchos casos, además del comercio ilegal de animales (que presenta un riesgo para las poblaciones humanas de contraer enfermedades tan graves como el SARS, la gripe aviar, el virus del Ébola, etc.) , la violación de la legislación ambiental está motivada por la búsqueda del mínimo coste. Por ejemplo, aprovechando un efecto de dumping ambiental, puede ser hasta diez veces más barato exportar ilegalmente residuos tóxicos que reciclarlos en los países donde se producen. Incluso en este tema, se plantea problemas de seguridad, dado que Naciones Unidas e Interpol informan de que el dinero procedente de los delitos contra el medio ambiente puede utilizarse para financiar grupos rebeldes o movimientos narco terroristas, donde deforestan, se provoca incendios forestales dado que queman pastizales para sembrar la materia prima de la cocaína.

En cinco (5) ciudades de Bolivia, estamos ante una verdadera tragedia ambiental por quemas, chaqueos o incendios forestales y la más afectada es Santa Cruz, pues totalmente contaminada, respiramos humo y como país debido a esta nefasta práctica vigente, estamos entre los principales del mundo en la producción de CO2 per cápita, alto nivel de toxicidad dañando cada vez más nuestra salud. Nos estamos enfermando todos. Se habla hipócritamente de «calidad» de vida en base a tener cosas (codicia crónica) sin valorar siquiera la misma vida tanto la propia como la de los demás seres vivos, máxime si la salud, es lo más próximo a ella (la vida).

La Constitución boliviana, si bien establece una serie de postulados protectores del medioambiente pero en la práctica no se llega a consolidar; por ejemplo, existe una mención en el art. 124-I num. 2) de la CPE sobre la violación del régimen constitucional de los recursos naturales como una conducta típica del delito de traición a la patria, pero más orientado al hecho punible de desconocer la propiedad del pueblo boliviano sobre los hidrocarburos mediante contratos (los cuales serán nulos, art. 359-II CPE) pero en ningún momento, contempla de manera clara, precisa y especifica el ECOCIDIO o el daño al medioambiente.

Al hablar de procesos de integración relacionado a medioambiente, citar, por ejemplo, la preservación de la Amazonía (aquel bosque tropical más extenso del mundo, repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa), cada país debiera respetarse entre sí, compartir lo mejor de cada uno (no vivir comparándonos para criticarnos), destacar lo mejor de los países vecinos, generar esfuerzos conducentes a tipificar el delito de ecocidio no sólo en Bolivia sino para la región, impidiendo la promulgación de leyes o normativas que promuevan incendios forestales, prohibir la tala indiscriminada, evitar el derrame de sustancias tóxicas a ríos, luchar contra el contrabando de elementos químicos, minerales, fauna, entre otros, pues si no logramos esa unidad como continente sudamericano, poco o nada lograremos en cuanto a desarrollo, debemos nuclear esfuerzos de unidad entre empresarios latinoamericanos, conquistar mercados, establecer un sello de calidad latinoamericano. Ningún país ha logrado el desarrollo en solitario ni lo va lograr, pues a ninguna potencia internacional le conviene tal situación.