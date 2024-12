Venezuela doce años después

Me toco retornar a Venezuela después de 12 años, es decir allá por el 2012. Retorne a Caracas con la imagen de ese 2012, donde todo era regulado, controlado y fiscalizado por el gobierno: los dólares, el tipo de cambio, los precios de los alimentos, de las medicinas, de las viviendas, de los energéticos y de todo lo que uno pueda imaginarse.

Era un estatismo extremadamente secante, regulado, controlado y fiscalizado desde el gobierno. Todo ello después de las insensatas medidas económicas de Chavez y de sus absurdas expropiaciones a todo aquello que se le venía en gana. No había la mismísima gana de volver a Venezuela. Claro, los que manejaban el poder en esa época, vivían a cuerpo de rey y seguían gastando a mano suelta los petrodólares en infraestructuras absurdas y en extrema corrupción.

Este mes de noviembre de 2024, decidí asistir al Caracas Gas Fórum y fue algo grata mi sorpresa al comprender que la Caracas de hace 12 años había mejorado en algo para sus ciudadanos. Esto muy a pesar de las sanciones que se imponen desde afuera al país, y que, desde mi punto de vista, al régimen no le hacen ni cosquillas, pero si entorpecen las actividades de un pueblo que trata de levantarse de la mano del emprendimiento individual y de mayor libertad de acción en las actividades económicas.

En primer lugar, se puede notar el levantamiento del control de precios de bienes básicos, como alimentos, productos de higiene, de salud, etc. Para muestra un botón, por ejemplo, de aguda escases de café, a poder optar en el mercado con más de 200 marcas. Supermercados y shopping centers abarrotados de todo lo que uno pueda imaginar. Señor paga en dólares o en bolívares soberanos o en alguna otra moneda preguntan las cajeras.

Pero claro, el dólar era moneda prohibida hace 12 anos. Hoy en día circula, aunque con algunas imperfecciones, pero sirve de referencia para fijación de precios de bienes y servicios. El bolívar soberado, como he dicho, con sus imperfecciones, fluctúa y la economía esta básicamente dolarizada. Es decir, los precios están fijados en dólares y pagados al tipo de cambio del mercado.

Sin duda que la economía venezolana parece encaminarse hacia una mejora, independientemente del resultado del escenario político. Esta visión se basa en la convicción de que no se volverá a un modelo de control estatal absoluto. Podemos deducir que no hubo un cambio de gobierno, pero sí hubo un cambio en el gobierno. Es un cambio en lo económico y es un cambio en su modelo. Se dejo atrás por completo la estrategia expropiadora y la creación de empresas estatales. Aunque usted no lo crea querido lector, se buscan mecanismos de privatización de algunos sectores en Venezuela en paralelo con el abandonó su estrategia de controles de precios.