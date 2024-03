Vinchita J..L.R.nació a la luz pública luego de que se viralizó en redes cuando alguien le filma y hace unas preguntas y al no estar de acuerdo responde: “puede ser sí, puede ser no”. Las redes sociales han colocado en la opinión pública a una persona en situación de calle por una frase que causo gracia. Muchas personas han usufructuado su “imagen pública” para promover sus negocios y emprendimientos, acaparando atención en medios de comunicación televisiva. Incluso a llegado a la tv en varias oportunidades como en diciembre del 2017 en el programa “Que No Me Pierda” le realizó una nota en épocas navideñas donde solo muestran la felicitación de vinchita por navidad. (Programa Notivisión Red uno de Bolivia, diciembre 2017, ver https://www.facebook.com/quenomepierdabo/videos/1713016878743164). Posteriormente llega al set de No Mentiras, allí Ximena Antelo entrevista a J. L. R. ignorando protocolos para abordaje a personas en situación de calle, provocando incomodidad en el entrevistado. (Programa No Mentiras: Entrevista de Ximena Antelo a José Luis Ramírez, ver https://www.youtube.com/watch?v=SvNYF8FFkgo).