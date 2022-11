Violencia del MAS con protección policial

Que la Policía se ha convertido en la aliada de los grupos masistas cuando atacan, como hoy, o cuando hacen cercos, como los pasados días, ya no es nuevo; pero no deja de ser una mala noticia para la democracia, que ha perdido a una institución que por definición y por Constitución debiera velar por la seguridad de los ciudadanos y no tomar partido uniéndose a una de las partes enfrentadas solo porque el Gobierno así se lo ordena.