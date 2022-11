Es hora de que los cruceños comencemos a llamar a los hechos por su nombre. Lo sucedido el viernes 11 de noviembre fue violencia estatal. No fue enfrentamiento entre la sociedad civil, de uno y otro lado del conflicto. Fue el enfrentamiento entre las fuerzas represivas del Estado que protegían a un grupo de funcionarios de las diferentes reparticiones estatales acompañados por militantes del partido en el gobierno para que lleven a cabo hechos violentos con total impunidad.

Los lideres que se pasean por las rotondas para estar con el pueblo - que es y ha sido muy noble y que tiene una fortaleza inquebrantable - no estaban en esa batalla. Fueron las y los jóvenes valientes que no pensaron en su desgaste personal, ni en su integridad física, sino en defender la causa por la que vienen luchando más de tres semanas y fueron ellos los que con coraje y sacrificio doblegaron a la UTOP, que en su retirada dejó la sede campesina en llamas.

Hemos llegado hasta aquí y no pueden ni deben detenernos. No hay segundas partes en septiembre de 2024, un mes icónico para los cruceños. Que el pueblo está agotado, no lo creo, nunca nos cansaron en la consecución de nuestros derechos, han pasado casi 200 años de una lucha constante por lo que consideramos justo. Como dijo el poeta, somos un rio de pie.