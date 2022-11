Viva Santa Cruz

El cabildo cruceño, entonces, tiene dos grandes virtudes. Ha hecho evidente el desdén de los gobernantes por la masa. (De ahí la paradójica relevancia de los movimientos sociales sindicalizados aun si en sus peores momentos se degradan a corporaciones. De ahí, también, la desacralización de las elecciones porque -excepto el 52, el 82 y el 2005- no alcanzaron a establecer proyectos de país y apenas fueron momentos de elección de gobernantes). Ha materializado la relevancia de las minorías propositivas porque la mayoría electoral se ha degradado al caudillismo y al centralismo. Estas dos virtudes, entonces, han mantenido vigentes durante 70 años la pluralidad de visiones y la relatividad del poder.

El cabildo, sin embargo, tiene sus límites. Por un lado insiste con su límite regional. Las reivindicaciones y derechos que Santa Cruz pone sobre la mesa mantienen un marcado énfasis regional que hace muy difícil ‘nacionalizarlos’. Responsabilidad de sus intelectuales, sin duda, que hasta el día de hoy no es asumida. Por otro lado, el cabildo tiende a la unanimidad y esto contradice su virtud de reunión de ‘minorías’ y la opción por una democracia plural.

La nación también tiene sus límites. El más evidente ha sido que no pudo trascender la condición colonial -la conversión constitucional de indígena a campesino lo demuestra-. Responsabilidad, obviamente, de sus intelectuales que no supieron reconocer el fundamental lugar del mundo indígena obnubilados por sus dogmas clasistas. El segundo límite ha sido, hasta hoy, el culto del caudillo -bárbaro o ilustrado- que ha rebajado la representatividad democrática a meras elecciones y abundantes gestos populistas.

Si, en cambio, nuestra finalidad fuera la profundización de la democracia para hacer de todos los bolivianos ciudadanos libres e iguales, el cabildo se convierte en aquella lección que no es solamente la organización de una sociedad sino, sobre todo, la construcción de un poder plural y compartido en el siglo XXI.

Las teorías contemporáneas de la democracia, aun si resaltan la deliberación racional, reconocen que la naturaleza de las decisiones adquiere legitimidad plena cuando son asumidas emocionalmente y no solo razonadamente. El cabildo, entonces, por su potencial de referendo, sobrepone el valor simbólico (Rosanvallon) a la razón comunicativa (Habermas), superpone la acción al conocimiento. Cierto que la indeterminación decisional que esto implica genera tantas veces paradojas y desencantos, pero hoy eso, aun así, ha adquirido un enorme valor de legitimidad. La democracia no puede ser más el lugar de la certeza sino el momento del vacío de verdades; momento que demanda una constante participación ciudadana y, por tanto, la permanente respuesta a las crisis no con los fundamentalismos populistas de los excluidos, sino con más democracia, más pluralismo, más indeterminación, más libertad.