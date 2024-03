Volvamos a lo cotidiano

Veamos el porqué de esta apreciación: El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo se ocupa de informar y propagandearse como el ministro de la eficiencia en la lucha contra el narcotráfico (dicen que es el Arcista mejor ubicado políticamente). Seguramente, en defensa de su “bien posicionado nombre y, “por si acaso”, como quiera que se perdió parte del cargamento que permanece en algún lugar del territorio nacional (si no se fue nomás, por el mismo lugar u otro), no tuvo mejor idea que cargar contra el fiscal de Oruro, a quien acusó de filtrar la información antes de tiempo. El acusado salió a dar la cara y defenderse, argumentando que, entre el operativo y su información transcurrieron 36 horas. El siempre sumiso fiscal general, Juan Lanchipa, respaldó al Fiscal, pero, el daño ya estaba hecho y, la “responsabilidad del eficiente, salvada.

¿Menos cocaína incautada en los sitios donde se fabrica? - El mismo marzo de 2024: 86 kilos con 540 gramos en Beni; y una avioneta con 465 kilos de pasta base de cocaína y, unos días antes, en el mismo lugar, se secuestró 458 kilogramos de cocaína, también en Santa Cruz, en el parque Noel Kempff. Seguramente la cantidad tiene relación con lo que puede cargar una avioneta para vuelos cortos en la extensa frontera con Brasil; no se sabe – de acuerdo a la información- cuánta droga sale por esa vía. Allá hay “radares” desde hace años; recién los pusieron a funcionar, pero… no hay ley que reglamente el qué hacer cuando se detecte un vuelo no autorizado. Tarde que se les ocurra decir o argumentar que no se les dejó reglamento ni respaldo legal, porque tienen años en el gobierno y pudieron hacerlo en la gestión del destacado avisador de lo ocurrido.