Vulneración de la soberanía humana en la tierra de los FUR

Por Hugo Z. Salamanca Kacic, abogado Internacionalista

Al parecer para todos nosotros como defensores de la vida, perpetuidad humana y de los derechos humanos desde el establecimiento de los tribunales internacionales, los delitos de derecho internacional se reducirían, pero como testigos del constante “evolucionar” mundial, vemos que todavía en muchos Estados, estos crímenes son una práctica diaria, vulnerando el derecho internacional y la soberanía humana.

Durante los últimos años, venimos escuchando, sobre la conformación de lo que vendría a ser un logro fundamental para el desarrollo del Derecho Internacional como lo es el primer tribunal penal internacional, que tiene como denominación Corte Penal Internacional, que es un tribunal independiente, ocupándose de juzgar a todas aquellas personas naturales a las cuales se les acusa por los mas serios crímenes cometidos como el Genocidio, Crímenes contra la Humanidad y Crímenes de Guerra que se denominan crímenes del Derecho Internacional.

La Corte Penal Internacional, fue establecida bajo las regulaciones del Derecho Internacional, definiéndose a través de un tratado el “Estatuto de Roma” adoptado en 1998 y entrando en vigencia el 2002, del cual son parte 106 Estados. Es el Estatuto de Roma, que establece el proceder de la Corte a través de sus competencias, facultades, y su conformación.

Siguiendo la reglamentación del Estatuto, la Corte puede juzgar a toda persona que sea acusada por la comisión de los Crímenes de Derecho Internacional, siempre y cuando sus propios Estados o sistemas judiciales nacionales no puedan llevar a cabo su procesamiento o se prueba que los juicios fueron maquinaciones para la protección de estos nacionales, y así no ser llevados ante jurisdicción internacional. Muchos opinan que solo las personas nacionales de los Estados Parte del Estatuto de Roma, son sobre los cuales la Corte tiene jurisdicción y competencia.

No debemos olvidar, que cuando hablamos de Delitos del Derecho Internacional, nos referimos a proteger la humanidad contra todos aquellos que cuando alguna vez ejercieron el poder, cometiendo aberraciones contra la humanidad, no son materia de jurisdicción y competencia nacional de los Estados miembros parte del Estatuto, si no todos nosotros, y una vez que se comprueba o existe materia justiciable, deben ser llevados ante la Corte para su procesamiento.

Cuando nos referimos a cualquier ciudadano, sea nacional o no de un Estado miembro del Estatuto de la Corte, nos referimos a que así estamos ejercitando la defensa de cualquier derecho vulnerado, ya que los seres humanos poseemos derechos que deben ser protegidos por ante todo, por el simple hecho de ser personas humanas, sin distinción de ninguna índole, raza, color, nacionalidad, sexo, religión, pensamiento político, así como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos “que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”

Debido a esto, sea quien fuese, quien haya cometido violaciones y crímenes de Derecho Internacional, y que dentro su Estado no haya podido, o de alguna manera se haya visto fuera de las responsabilidades que de acuerdo a su cargo llevaba, entonces tiene que ser entregado ante la jurisdicción y competencia de la Corte Penal Internacional.

Existe un gran debate al respecto, porque hablamos de la necesidad de que cualquier persona que haya vulnerado estos derechos, debe ser responsable y adecuadamente responder por sus actos. Pero nos encontramos lastimosamente ante el hecho que varios Estados todavía no son parte del Estatuto de Roma, por lo tanto, quedarían sus nacionales exentos de responder por sus actos ante este Alto Tribunal, siendo así, que, quedarían impunes ante los ojos de la humanidad, por hechos y actos atroces cometidos.

La disyuntiva se encuentra en la validez de este escenario, en tanto y en cuanto los Estados, colaboren con el actuar de lo Corte, a través de sus órganos competentes, para poder establecer materia justiciable, y de este modo jurisdicción.

Muchos son los ejemplos que de este modo podemos plantear, para este caso tomemos aquello que ocurre en Sudan, un país ubicado en África, que obtuvo su independencia del imperio Anglo-Egipcio en enero de 1956, desde cuando se inician rebeliones, Guerras civiles, golpes de Estado y mínimos periodos transicionales de democracia, tratando de establecer un equilibrio y progreso en el país, hasta 1983 cuando con un régimen bajo los designios de los árabes musulmanes del norte, se establece la Sharia (ley islámica) para todo el país, sin observar que en la mayoría Sudanesa, muchos no profesan el Islam, más al contrario, profesan incluso sus religiones locales. Desatando una vez más la 2da. Guerra civil, llevando a enfrentar a sudaneses del norte y del sur, además de elevar las exigencias de los sudaneses sureños por mayor autonomía y distribución balanceada de los recursos que ingresan al país gracias a las riquezas naturales con que el Estado cuenta.

El ’89 debido al debilitado gobierno, Omar Hassan Ahmad AL- BASHIR, dirigiendo algunas tropas, toma el poder por la fuerza, (gobernando Sudan hasta no hace mucho, después de ser detenido y el país es ahora gobernado por una junta). Se ocupa de presionar y luchar en contra el Ejercito o Movimiento Popular de Liberación Sudanesa (SPLA/M) en la parte sur del país, hasta el 2005, que es cuando se firma el acuerdo de paz, entrando el Movimiento a ser parte del gobierno, siendo su actual dirigente Salva Kiir Mayardit presidente de Sudán del Sur y primer vicepresidente de Sudán, precedido hasta antes de su muerte por John Garang.

Para tal efecto, el Consejo de Seguridad el 24 de marzo de 2005, considerando que la situación en Sudan todavía amenaza la paz y seguridad en el mundo, y siguiendo lo establecido en la Carta de las Naciones Unidas, establece UNMIS (que cerro el 9 de julio de 2011 después de declararse Sudan del Sur Independiente), la Misión de las Naciones Unidas para Sudan, en pro de coadyuvar al Gobierno en la implementación del acuerdo de paz, facilitar y coordinar dentro su capacidad el retorno de los refugiados y los desplazados internos a sus lugares de origen, asistir a las partes en lo referido al retiro de las minas personales, y contribuir a través de los esfuerzos internacionales para proteger y promocionar los Derechos Humanos, en estrecho trabajo y coordinación con las demás agencias de Naciones Unidas, y por lo tanto para poder cumplir con los designios del Consejo de Seguridad, a partir de 2005 se inicia el envío de personal civil, policial y militar y así dar lugar al inicio de operaciones de UNMIS.

Adicionalmente a los enfrentamientos entre el norte y el sur, en la árida y empobrecida región de Darfur que significa tierra de los Fur, rebeldes inician el ataque a objetivos gubernamentales el 2003, debido a que de acuerdo a ellos, los gobernantes árabes oprimían a los ciudadanos sudaneses de origen africano, por lo que inician su lucha exigiendo su igualdad de derechos, por la tierra y la equidad de atención entre los Árabes nómadas y los campesinos de las comunidades Fur, Massalit y Zagawa, en esa región existiendo para aquel entonces dos principales grupos rebeldes el Ejército de Liberación Sudanesa (SLA por sus siglas en ingles) y el Movimiento de Justicia e Igualdad (JEM por sus siglas en ingles), que con el tiempo se fueron dividiendo, llegando a más de una docena, el número de grupos rebeldes, por lo que los intentos de llegar a acuerdos de paz, fracasan constantemente, el ultimo alcanzado es del 5 de mayo de 2006 bajo el auspicio de Naciones Unidas y la Unión Africana, que por su inconstante implementación el Consejo de Seguridad a través de la resolución 1760 de 31 de julio de 2007 configura el establecimiento de UNAMID, la misión hibrida de Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur, para restablecer la seguridad, restablecimiento de la paz y acceso a la ayuda humanitaria para todo Darfur, hasta finales de 2007 es desplazado un gran contingente de personal civil, policial y militar a la zona en conflicto.

Desde el inicio del conflicto existen más de dos millones de desplazados internos, y de acuerdo a estadísticas documentadas por Naciones Unidas existen alrededor de doscientas mil personas que han perdido la vida debido al conflicto, muchos dicen por parte del gobierno de Jartum, quienes para contraatacar esta rebelión apoyan logísticamente a otro grupo rebelde Janjaweed.

Debido a todas estas atrocidades, y para detener el conflicto, se establece que un órgano internacional imparcial, debe realizar las investigaciones para fundamentar responsabilidades y llevarlos ante la justicia, por lo que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dentro sus atribuciones comprendidas en el Capítulo VII de la Carta, a través de la Resolución 1593 de marzo de 2005, establece que la Corte Penal Internacional tendrá competencia y jurisdicción, invitando al Gobierno de Sudan y las partes involucradas a prestar todo el apoyo necesario para llegar a establecer responsabilidades de los horrendos crímenes acaecidos en la tierra de los Fur. A pesar de que Sudan no es Estado parte del Estatuto de Roma, pero bajo el Capítulo VII de la Carta, y haciendo prevalecer los postulados y ordenamientos de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Resolución 1593 da inicio a los trabajos de la Corte Penal Internacional en Darfur.

De las investigaciones realizadas por el Fiscal de la Corte Penal Internacional Sr. Luis Moreno Ocampo, se establecen responsabilidades de acuerdo con el Articulo 58(7) para ser juzgados contra Ali Kushayb quien es líder de uno de los grupos rebeldes a favor del gobierno y Ahmad Harun quien es además actual Ministro de Estado para Asuntos Humanitarios, y basados en los artículos 58 (1) (b) (i) del Estatuto de la Corte, el 27 de abril de 2007 solicitan la detención de ambos, para que se presenten ante la Corte.

Sudán a su vez, paralelamente también establece una investigación, en la que se determina que los acusados por la Corte, no tienen para la Justicia Sudanesa, ninguna responsabilidad en los hechos, por lo que no procederán a la entrega de estos a la Corte, además de que al no ser Sudan parte del Estatuto han cumplido con lo establecido en la legislación sudanesa.

A pesar de que el Fiscal ya solicito la detención para el juzgamiento de estos dos nacionales sudaneses, las investigaciones continúan y el 14 de julio de 2008 solicito a la Corte que se emita una orden de detención internacional de acuerdo el art. 58 contra Omar Hassan Ahmad Al Bashir, quien actualmente es el presidente de Sudan, de acuerdo a lo investigado y establecido en su solicitud el Fiscal Ocampo establece que “…Él (Al Bashir) cometió crímenes a través de sus miembros del aparato estatal, el ejército y la milicia Janjaweed de acuerdo con lo que establece el artículo 25 (3) (a), durante todo este tiempo relevante a la investigación, Al Bashir es Presidente de la Republica de Sudan, ejercitando de jure y de facto autoridad Soberana, dirige el partido del Congreso Nacional y es Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, él esta personalmente dirigiendo la autoridad de la estructura jerárquica estatal…”.

La Corte todavía no se ha pronunciado al respecto, porque de acuerdo con su procedimiento debe estudiar la documentación referida a este asunto. Pero internacionalmente ya el Gobierno de Sudan ha hecho conocer su protesta, solicitando además tanto a la Liga Árabe como a la Unión Africana reuniones de urgencia para tratar este cometido. En las ciudades de Jartum, Omburman, El Obeid y el Puerto de Sudan, se están realizando constantemente protestas en contra de la decisión del Fiscal del Corte y en apoyo de su presidente, quien, ahora detenido por la Junta, tampoco será entregado a la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional

Si nos referimos a la situación actual, debemos decir que es muy complicada para Sudan, ya que enfrenta no solo complicaciones internas debido a su inestabilidad política, a la vez también con la comunidad internacional.

Es aún más grande la preocupación, porque el acuerdo de paz está detenido en la tierra de los Fur, donde mayores calamidades esperan a los lugareños, incluso es necesario mencionar que el bienestar y seguridad de los miles de trabajadores humanitarios del UNAMID y los “peacekeepers” que la misión tiene allá corre mucho riesgo, no olvidemos que ni siquiera se ha logrado reunir el contingente militar humanitario necesario propuesto por la Resolución del Consejo de Seguridad para UNAMID, y muchas bajas aquejan al contingente humanitario policial y militar estacionado en Darfur, durante el tiempo que UNAMID estuvo presente, muchos militares del contingente africano han perdido la vida cumpliendo su misión, de apoyar a la ayuda humanitaria y mantener la paz entre las fuerzas rebeldes y la población civil.

Es necesario que todos los actores de este conflicto lleguen a una decisión razonable, sobre todo para detener las vejaciones contra la humanidad que se están cometiendo, y además que la Decisión de la Corte Penal Internacional, está demostrando a todo el mundo que no importa quién sea, ejerza o no el poder, si ha cometido crímenes de Derecho Internacional, deberá responder ante Tribunales establecidos para este propósito por la Sociedad Internacional. No nos olvidemos que la Justicia tiene un brazo largo, que tarda, pero llega.

UNAMID y UNMIS en Sudan cerraron ya, posteriormente Sudan se separó en dos: Sudan y Sudan del Sur, Al-bashir fue arrestado por un movimiento que gestó algo similar a un golpe de estado donde ahora una Junta gobierna, hay una misión política para Sudan, que está tratando de colaborar, revisando la Constitución.

En Sudan del Sur está la misión de Naciones Unidas UNMISS, que está tratando de organizar elecciones (como hace muchos años atrás deberían haberse realizado) pero el presidente y su vicepresidente se fueron por las armas, -actualmente existe un acuerdo de paz-, no existe certeza que se convoquen a elecciones este 2023 o el 2024.

La Corte Penal Internacional sigue vigente con la causa judicial internacional aunque el Fiscal - Moreno Ocampo fue reemplazado por otra persona primero una mujer de África (de Gambia que fue vetada por Estados Unidos) y actualmente a cargo de un jurista Ingles de nombre Karim Khan quien se declaró defensor de los derechos humanos, habiendo fungido previamente como abogado defensor de Charles Taylor – conocido como el Señor de la Guerra en Liberia siendo sentenciado a 50 años de prisión por la Corte Penal Internacional.

Solo este pasaje de la historia humana en la Tierra de los Fur nos hace reflexionar sobre la Soberanía Humana y el Derecho Connatural, ¿es acaso que la población civil, todas aquellas personas y seres humanos que nacen, viven y habitan en la Tierra de los Fur no tienen la posibilidad de desarrollar de forma libre y pacífica sus actividades como sociedad?

¿Podrá ejercitarse la democracia como una forma de gobierno y de vida en esta región, permitiendo así un ejercicio eficaz de su soberanía humana?