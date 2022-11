¿Y el policía criminal que disparó a una bebé?

El relato de la madre es estremecedor: ‘El policía nos miró, preparó su arma y lanzó el gas lacrimógeno al carrito de mi bebé. Tuve que agarrarla de los pies para sacarla. Si no hacía eso seguro que mi hija no estaría viva’.

Pero el atentado no quedó ahí. La madre relata que tras lanzar el gas, el policía se río de su hazaña y ante el reclamo de los padres él respondió que no era su problema y les dijo que se retiren del lugar y que ‘vayan a ver cómo la curan’. Enseguida se marchó.