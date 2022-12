Y lo mataron nomás

Una historia o más bien tragedia que no acaba en ese recuento de cifras frías. Se agrava más al incoroporar otro dato de la cruel realidad: Aramayo tuvo que soportar ese calvario hasta la muerte solo por haberse atrevido a ser fiel a un juramento hecho al jurar como director del Fondioc: trabajar apegado a la Constitución y transparentar la gestión “como se merecen nuestros pueblos”, algo que no dudó en hacer tras asumir el cargo. Hizo una auditoría de lo actuado por sus antecesores en el Fondioc, descubrió un fraude millonario y lo denunció públicamente. Fue su tumba, literalmente, pero solo llegó a ella después de haber sido desollado lentamente a lo largo de esos interminables siete años de prisión.

Es posible que para muchos esto no tenga ninguna transcendencia, ya que al final “lo mataron nomás a Aramayo”, tal como escuché decir a un colega de oficio que se mostró muy desencantado al ver cómo se suceden estos dramas, sin que haya una señal mínima que nos lleve a creer que se hará justicia. Sucedió antes con José María Bakovic, el ex director del Servicio Nacional de Caminos que en 2013 denunció el robo de al menos mil millones de dólares en tres obras camineras a ejecutarse en Boivia con el soporte de la brasileña OAS. Y sigue sucediendo hoy con tantos otros casos. Pero no, no es así. No es correcto creer que lo hecho por Claudia desde 2013, cuando ingresa por primera vez a la sede del Fondioc para iniciar esta investigación, ha sido en vano.