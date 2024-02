...Y siendo potosino

No hace falta ser cruceño para darle la razón, tanto en sus quejas como en sus observaciones, puesto que estas tienen fundamentos. Valverde es un investigador nato y sabe lo que pasa en la ciudad de los anillos porque nació y vive allá. Por tanto, este artículo no pretende rebatirle ni mucho menos. Tiene razón y utilizo su escrito como ejemplo para mis propias quejas y observaciones.

1.- Sin Potosí no hubiera existido Bolivia porque el territorio que en la colonia se conoció como Real Audiencia de Charcas es una consecuencia de la explotación de la plata del Cerro Rico. La audiencia se fundó con el fin de atender inicialmente asuntos judiciales y administrativos, pero su propósito, no declarado, pero tampoco escondido, era resolver las controversias que surgieren de la explotación de minerales. Luego, la economía de La Paz, Cochabamba, Salta y Tucumán giró en torno a la provisión de alimentos e insumo para las minas, particularmente coca y vino.



Desde hace algún tiempo, en círculos cívicos se habla de la deuda histórica con Potosí; es decir, de la compensación que deberíamos recibir, ahora que tenemos menos gente y recursos, por haber parido y mantenido a Bolivia, pero nuestros hermanos de los demás Departamentos no quieren ni oír hablar del asunto. En enero de este año, en Cochabamba, una muy inteligente mujer me dijo que no es tiempo de tratar esas cosas. Si nuestros hermanos no nos escuchan, ¿se imaginan qué pasa con los gobiernos?