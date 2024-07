Alejandro Torres, tras la victoria ante Guabirá: “El desahogo es muy grande”

El arquero de Oriente Petrolero, Alejandro Torres, se convirtió en el héroe del partido tras una destacada actuación que salvó a su equipo de la caída en más de una ocasión. Su desempeño fue clave en la victoria 2-1 sobre Guabirá, que marcó el segundo triunfo consecutivo del Albiverde en el Torneo Apertura.



En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Torres expresó su satisfacción por el resultado y la importancia de los tres puntos obtenidos. “Es una felicidad enorme. Tengo que cumplir, es mi trabajo, por eso me trajeron. Más allá de lo que yo pueda hacer, el mérito es de los 30 jugadores que día a día se entregan a muerte. Todos somos responsables de este triunfo. Existe una competitividad muy buena en el plantel”, afirmó el guardameta.



El partido fue intenso y lleno de emociones. Oriente Petrolero comenzó con fuerza, y aunque Guabirá logró empatar en el segundo tiempo, la determinación del equipo fue evidente. Torres destacó la importancia de esta victoria como un “desahogo muy grande” para el equipo y los hinchas. “Partidos como este y el de Entre Ríos ante San Antonio demostramos mucha actitud. Se notó bastante. Sabemos lo que el hincha y nosotros hemos sufrido, y ahora tocan buenos días para Oriente Petrolero”, añadió.



El arquero también hizo hincapié en el apoyo incondicional de la hinchada, que, a pesar de los momentos difíciles, nunca dejó de alentar al equipo. “Desde que estoy en el club, el hincha siempre ha respondido. A mí también me han recibido muy bien, y siempre voy a estar agradecido por ello. Su apoyo es fundamental para nosotros”, comentó.



Torres no dejó de mencionar el impacto positivo que ha tenido la llegada de Joaquín Monasterio como director técnico. Considera que el plantel necesitaba un ambiente de paz y tranquilidad para poder rendir al máximo. “Es lo que necesitábamos: paz, tranquilidad y mucho trabajo. Joaquín llegó con una idea muy interesante y estamos sabiendo plasmarla dentro del terreno de juego”, sentenció.



Con esta victoria, Oriente Petrolero suma 9 puntos y se posiciona en la séptima colocación de la tabla del Torneo Apertura. Su próximo desafío será el sábado, cuando enfrente a Real Santa Cruz, un partido que promete ser crucial para continuar con su ascenso en la clasificación.