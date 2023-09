Antonio Puche, sobre amaño de partidos: “A mí me da asco”

“En España ha habido también algún caso de corrupción de venta de partidos, gracias a Dios cada vez menos, pero a mí me da asco, esa es la palabra que utilizo yo , no entiendo como un jugador, un compañero, puede traicionar al que se está sentando a lado, que pueda venderse, para mi es inconcebible, en mi pueblo se dice el que la hace que la pague”, dijo Puche.

El europeo reconoció que el tema de amaño de partidos, corrupción y apuestas en el fútbol no es nuevo, incluso hizo público que en una oportunidad, cuando era jugador, su equipo recibió una propuesta de esas, pero no hicieron nada al respecto.

“Hay que ser muy claro y muy honesto con estas cosas, en el deporte no puede haber este tipo de actitudes, no puede haber, el que tenga necesidad trabajos hay por ahí, a trabajar en otra cosa, pero venderte tú son cosas que no entra en mi cabeza”, enfatizó.