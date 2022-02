Ayrton Paz, el juvenil volante de Oriente Petrolero que convenció en su debut como lateral

Escucha esta nota aquí

Erwin ‘Platiní’ Sánchez sorprendió el viernes al incorporar en su alineación titular a un lateral de 19 años. Fue el debut de Ayrton Paz, quien participó en los dos goles que marcó Oriente ante Aurora en el estadio Tahuichi.​

Con un buen porte físico y de buenos recursos técnicos para salir jugando desde la defensa, Paz confiesa que su puesto natural en el campo de juego es de volante central, pero destacó el apoyo que contó del DT refinero, que lo hizo debutar como lateral por izquierda.

¨Desde que me subieron al primer plantel me he sentido muy cómodo y tranquilo aquí”, dijo Paz, quien radica desde los dos años en Montero.

Oriente Petrolero enfrentará el domingo a Guabirá en el estadio Tahuichi desde las 19:30.

Se espera que Paz vuelva a jugar por el carril izquierdo de los refineros. “Siento que con Guabirá será un partido muy duro, muy peleado, de ida y vuelta¨, sostuvo.

