Carlos Ventura: “Pienso que será un gran año”

Carlos Ventura, reciente incorporación de Oriente Petrolero, considera que este será un “gran año” para el club. Además, reiteró su compromiso de anotar goles con la camiseta Albiverde.



“Lo mantengo, haré goles y yo creo que podemos salir campeones. A los hinchas les digo que sigan con esa ilusión, yo pienso que será un gran año”, indicó el atacante dominicano al programa Tigo Sports Noticias.



Ventura, también se refirió al trato que recibió por parte de sus nuevos compañeros.



“La verdad que estoy muy contento con el recibimiento que me dieron los jugadores y el cuerpo técnico. Además, la ciudad (Santa Cruz de la Sierra) me encantó, me siento a gusto aquí”.



Finalmente, el jugador de 26 años, analizó la pretemporada de Oriente. Considera que el plantel se está entregando al máximo en cada entrenamiento.



“El equipo está trabajando muy bien, estamos todos dando el máximo y entrenando a doble turno. Doy gracias por esta gran oportunidad que me está dando el club", concluyó.